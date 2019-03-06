Выставка "Крым сегодня" открылась в Ханое к пятилетию воссоединения полуострова с Россией

ХАНОЙ, 6 марта. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Торжественный вечер "Крым сегодня", посвященный отмечаемой 18 марта этого года пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в среду в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ханое. К памятной дате было приурочено открытие фотовыставки "Крым сегодня", рассказывающей о жизни полуострова, красоте его природы, а также о сооружении Крымского моста.

"В феврале 2016 года началось строительство Крымского моста. Этот величайший проект, цель которого - соединение полуострова с материковой частью России, стал символом воссоединения Крыма с исторической Родиной", - рассказала собравшимся директор РЦНК Наталья Шафинская.

Гостям был показан короткометражный фильм, рассказывающий о строительстве Крымского моста, а также видеосюжет "Крым глазами американца", снятый гражданином США в Крыму и впоследствии показанный на телеканале Russia today. На вечере также прозвучали посвященные Крыму стихи в исполнении вьетнамских преподавателей русского языка и российских студентов, находящихся на языковой стажировке во Вьетнаме.

Как отметил в приветственном слове посол РФ во Вьетнаме Константин Внуков, это мероприятие поможет вьетнамским друзьям поближе познакомиться с уникальной историей, культурой и современной жизнью Крыма.

По словам посла, во Вьетнаме с большим пониманием и симпатией относятся к ситуации в Крыму, желают, чтобы этот регион в составе Российской Федерации развивался как можно более успешно и активно. Дипломат напомнил, что вьетнамцы на протяжении нескольких десятилетий сами были искусственно разделенным народом, до объединения страны в 1975 году жили в двух разных государствах - Северном и Южном Вьетнаме. "Поэтому наши вьетнамские друзья, как мне кажется, очень хорошо понимают чувства крымчан, которые пять лет назад абсолютно мирным путем вернулись на свою историческую Родину", - сказал он.

Посол обратил внимание на то, что между Крымом и Вьетнамом существуют давние связи. "Еще в советские времена многие молодые вьетнамцы получили образование в учебных заведениях полуострова и с удовольствием отдохнули на курортах "всесоюзной здравницы", включая знаменитый на весь мир лагерь "Артек". В наши дни вьетнамские бизнесмены, журналисты и простые граждане регулярно посещают полуостров, принимают участие в организуемых там крупных международных мероприятиях, таких как Ялтинский экономический форум и форум выпускников Крымского федерального университета", - отметил Внуков.