Москалькова попросит США оказать медицинскую помощь Ярошенко

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросит Федеральное бюро тюрем США оказать необходимую медицинскую помощь российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (штат Коннектикут). Об этом она сообщила в среду журналистам.

По словам Москальковой, недавно в ее аппарат поступило письмо от жены Ярошенко Виктории, которая сообщила об ухудшении его здоровья.

"В данном случае я дала поручение подготовить запрос в тюремное ведомство с просьбой об оказании ему медицинской помощи и перевода в те условия, которые позволяли бы не наносить вред его здоровью", - сказала Москалькова.

Ранее Ярошенко написал письмо послу России в США Анатолию Антонову с просьбой о переводе в другую тюрьму, так как в нынешнем учреждении ему не оказывают медицинскую помощь. Ярошенко жаловался на зубные боли, из-за которых у него проблемы с желудком, так как он не может нормально принимать пищу. Сообщалось, что в ответ на письмо Антонов выразил намерение призвать правозащитные организации США помочь россиянину.

Впоследствии жена летчика сообщила, что его перевели в другую камеру.

О деле Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, причем на протяжении месяца - в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в Бруклине, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне. В августе 2018 года жене и дочери летчика впервые за семь лет удалось встретиться с ним.