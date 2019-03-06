Опрос: большинство французов проголосовали за отмену перехода на зимнее время

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Жители Франции выступают за отмену сезонного перевода часов и хотят оставить летнее время в качестве основного. Таковы результаты электронного голосования, организованного французским парламентом с 4 февраля по 3 марта, которые были опубликованы в среду на сайте Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции.

"Опрос граждан по теме отказа от сезонного перевода часов, инициированный комитетом [по европейским делам при МИД Франции] собрал 2,1 млн откликов с 4 февраля по 3 марта", - говорится в коротком пресс-релизе.

В документе опубликованы основные результаты, согласно которым 16,29% опрошенных высказались за сохранение существующего порядка, в то время как 83,71% участников опроса заявили о необходимости отказа от данной процедуры. В ответ на вопрос, какое время вы хотели бы оставить в случае отмены сезонного перехода, 59,17% респондентов поддержали летнее время, 36,97% высказались за зимнее, остальные 3,86% воздержались от ответа.

"Подробные результаты будут представлены на собрании, заседание которого будет транслироваться на портале и в Facebook, 12 марта", - отметили в комитете Нацсобрания по европейским делам, который выступил инициатором опроса.

Франция перешла на систему летнего и зимнего времени с 1976 года, из соображений экономии электроэнергии. Позже Евросоюз решил унифицировать даты и порядок сезонного перевода часов в 2001 году. Тем не менее, на фоне растущего недовольства граждан данной системой ЕК запустила онлайн- опрос, в котором приняли участие 4,6 млн человек. Согласно результатам, опубликованным в августе 2018 года, 84% респондентов выступили за отмену сезонного перевода часов.

В случае, если на уровне ЕС будет принято решение об отказе от обязательного для всех регулярного перехода на зимнее и летнее время, каждой стране придется самостоятельно принимать решение о сохранении или отказе от данной практики.