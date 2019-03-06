Лавров: отмена визовых ограничений способствовала росту потока туристов из России в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 6 марта. /ТАСС/. Взаимная отмена визовых ограничений способствовала бурному росту потока российских туристов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Мы довольны тем, что туристические, культурные, гуманитарные и образовательные обмены получили мощную поддержку с вступлением в силу 17 февраля этого года межправительственного соглашения об отмене визовых требований для граждан наших двух государств, - отметил он. - Бурный рост потока туристов из РФ в ОАЭ подтвердил, что наши люди по достоинству оценили такое решение двух правительств".

Глава МИД РФ также выразил надежду, что "граждане ОАЭ будут чаще посещать Россию, тем более что у них осталось очень хорошее впечатление от посещения чемпионата мира по футболу летом прошлого года".

Взаимные инвестиции

Россия и ОАЭ намерены наращивать объемы взаимных капиталовложений в реализацию перспективных совместных проектов.

"Мы предметно обсудили актуальные торгово-экономические, инвестиционные вопросы, перспективы реализации совместных проектов, включая такие сферы, как углеводороды, ядерная энергетика, мирное использование космического пространства. Мы отметили хорошую совместную работу Российского фонда прямых инвестиций и эмиратского фонда "Мубадала": они уже воплотили в жизнь около 40 конкретных проектов на общую сумму два миллиарда долларов и договорились наращивать объемы [капиталовложений], которые могут быть инвестированы в новые проекты", - указал глава Лавров.

Он также обратил внимание на рост товарооборота между двумя странами и активное развитие двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. "В прошлом месяце здесь состоялся очередной международный оборонный салон "Айдекс-2019", в котором приняла участие представительная российская делегация, и в ходе переговоров обсуждались многочисленные прикладные и очень перспективные проекты, которые, надеюсь, будут реализовываться", - сказал Лавров.