Парламентарии намерены наделить полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты совместно с членами Совета Федерации разработают законопроект о внесении изменений в закон "О полиции", который позволит сотрудникам МВД доставлять в вытрезвители, которые сейчас есть в некоторых регионах РФ (например, в Татарстане), людей в состоянии алкогольного опьянения, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн.

Ранее автор законопроекта о возрождении вытрезвителей, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявлял, что ни одно ведомство не берется за решение комплексной задачи по вытрезвлению граждан. По его словам, помимо обеспечения работы самих вытрезвителей, нужно ввести практику посещения семей, члены которых регулярно оказываются в этих специализированных учреждениях.

"Сейчас нужно предоставить полицейским такое право, чтобы его реализовывали, по крайней мере, в тех регионах, где есть вытрезвители, у них будет возможность работать. Я надеюсь, что мы в период весенней сессии сможем его внести", - пояснил Хинштейн после совещание в Совете Федерации по вопросу создания системы спецучреждений для оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающимся в медицинской помощи.

Согласно действующей редакции закона "О полиции", сотрудники имеют право доставлять пьяных, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации. Законопроект позволит доставлять таких граждан, если им не нужна медицинская помощь, в специализированные учреждения.

С 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует. МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. В правительстве находится законопроект о возрождении вытрезвителей в России на федеральном уровне. Сейчас такие учреждение создаются по инициативе местных властей и финансируются за счет региональных бюджетов.

Позиция МВД

Начальник административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов сообщил во время совещания, что министерство разрабатывает схожий законопроект. По его словам, для решения проблемы с оказанием помощи, в частности, тем, кто заснул на улице в состоянии алкогольного опьянение, нужно расширить в законе понятие "первичная медико-санитарная помощь". МВД предлагает включить в него услуги по медицинскому наблюдению за пьяными, которые может оказывать фельдшер. Он добавил, что ежегодно ведомство фиксирует порядка 40 случаев смерти граждан в состоянии опьянения в дежурных частях.

"Да, мы вызываем скорую помощь, приезжает бригада и говорит, что человек не нуждается во вмешательстве, но и оставить на улице мы его не можем. Как правило, медикаментозное вмешательство нужно при тяжелом опьянении, но у нас есть среднее состояние опьянения. На наш взгляд, почему происходят эти смерти, в том числе по причине того, что у человека на фоне опьянения обостряются заболевания, в частности, сердечные. В этом состоянии он также нуждается в медицинском наблюдении", - пояснил Газизов.

По данным ведомства, в медицинские организации ежегодно доставляется более 900 тысяч человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 40% из них - лица, которые при этом нуждаются в помощи врачей. По причинам, которые обусловлены алкоголем, ежегодно гибнет порядка 50 тыс. человек, в том числе от переохлаждения на улицах - от 8 тыс. до 10 тыс.

В рамках профилактической работы в 2018 году полиция выявила более 1 млн человек, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе 180 тыс. лиц при этом утратили способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке.