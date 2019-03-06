Россиянки стали уделять больше времени себе и отдыху

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские женщины стали уделять меньше времени домашним делам и больше себе по сравнению с 1990 годами. Об этом свидетельствуют данные Росстата и сборника "Женщины и мужчины России", опубликованные в среду на сайте ведомства.

"Как свидетельствуют данные Росстата, всего за поколение [женщины] стали тратить меньше времени на стояние в очередях, стирку, уборку и прочие домашние дела. Зато появилась возможность тратить больше времени на себя и свою семью", - говорится в сообщении.

Согласно диаграммам, приведенным на сайте, в 2017 году - по сравнению с 1990-ми - время, которое жительницы городов тратят на сон, еду и личную жизнь, увеличилось на 14,1% и составляет более 10 часов в будни и более 12 в выходные дни (15,6%). Для тех, кто живет в селах, показатель вырос на 13,5% (до 10 часов) в будни и на 14,3% (почти до 12 часов) в выходные. При этом количество свободного времени - на спорт, прогулки, чтение - увеличилось у жительниц городов на 60% в будни, в селах отмечается двукратный рост этого показателя: в среднем досуг занимает 2 часа в день.

На покупки, готовку, мытье посуды, глажку, стирку и уборку горожанки теперь тратят чуть менее 3 часов в рабочие дни (на 19,8% меньше по сравнению с 1990-ми) и порядка 5 часов в выходные. В селах на домашние дела у женщин уходит почти 3,5 часа (на 36,6% меньше) в будни и почти 6 часов в выходные.

За работой жительницы городов проводят в среднем 7 часов, в 1990-х это показатель был на 10,8% больше. В селах он уменьшился на 8,4% до 6 часов 45 минут.

На 32,3% в будни (21 минута) и 54% (23 минуты) в выходные сократилось время, которое женщины в городах тратят на воспитание детей. Для жительниц сел показатель снизился на 37,5% в будни (20 минут) и 46,8% в выходные (25 минут).