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Минздрав поддержал законопроект о создании вытрезвителей

В ведомстве также выразили готовность принять участие в доработке законодательной инициативы, если это будет необходимо
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© Евгений Епанчинцев//ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минздрав России поддерживает принятие законопроекта о создании вытрезвителей и готов участвовать в дальнейшей проработке этого документа. Об этом в среду сообщил ТАСС замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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"Мы поддерживаем законопроект и готовы участвовать в его доработке в случае необходимости", - сказал Салагай. По его словам, за весь 2018 год в медорганизации доставили около 680 тыс. лиц в состоянии алкогольного опьянения, нуждающихся в оказании им квалифицированной медицинской помощи.

С 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует. МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. В правительстве находится законопроект о возрождении вытрезвителей в России на федеральном уровне. Сейчас такие учреждение создаются по инициативе местных властей и финансируются за счет региональных бюджетов.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщал, что законопроект о возрождении вытрезвителей в России предполагает, что за их услуги будут платить сами граждане, находившиеся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и попавшие в эти учреждения.

По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности Александра Хинштейна, депутаты совместно с членами Совета Федерации разработают законопроект о внесении изменений в закон "О полиции", который позволит сотрудникам МВД доставлять в вытрезвители, которые сейчас есть в некоторых регионах РФ (например, в Татарстане), людей в состоянии алкогольного опьянения. Согласно действующей редакции закона "О полиции", сотрудники имеют право доставлять пьяных, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации. Законопроект позволит доставлять таких граждан, если им не нужна медицинская помощь, в специализированные учреждения.

Теги
РоссияРязанский, Валерий Владимирович
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