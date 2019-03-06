Волгоградские единороссы назвали личным мнением заявление депутата о пенсиях для тунеядцев

ВОЛГОГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева о том, что низкие пенсии в России получают тунеядцы и алкоголики, в региональном отделении партии "Единая Россия" назвали его личным мнением.

По данным пресс-службы "Единой России", на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью.

"Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Естественно, у общественности это вызвало волну возмущения и негодования, - сказал ТАСС секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Горняков. - Подчеркну, что это сугубо личное мнение Гасана Набиева, оно не соотносится с той позицией, которую занимает фракция по этому вопросу. Нельзя делать такие категоричные выводы, основываясь только на личной информации".

Он подчеркнул, что "государственные люди, коим он (Гасанов) является, не могут позволить себе такие популистские высказывания, свойственные гражданам, не погруженным в историю вопроса".

"Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. И мы сегодня видим, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы поддержать пенсионеров. Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления",- отметил Горняков.

Лидер волгоградских единороссов принес извинения за высказывание Гасанова.