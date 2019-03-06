Во Франции ужесточат контроль за посетителями тюрем

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Франции намерено повысить уровень контроля за посетителями заключенных после нападения на надзирателей в тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн. Об этом в эфире телеканала BFM заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Произошел сбой в системе контроля [тюрьмы в департаменте Орн], террорист использовал нож, - отметил он. - Мы собираемся повысить уровень досмотра, в том числе посетителей". По его словам, правительство намерено выделить пенитенциарной системе "дополнительные ресурсы". "Мы хотим создать отдельные зоны для радикализированных заключенных", - добавил Филипп.

Также премьер-министр в очередной раз указал на то, что правительство не намерено возвращать французских джихадистов, которые совершили преступления в Ираке или Сирии. "Французы, виновные в преступлениях в Ираке или Сирии, должны предстать перед судом в Ираке или Сирии", - подчеркнул он.

Во вторник супруга одного заключенного, отбывающего 30-летний срок в тюрьме Конде-сюр-Сарт за похищение и убийство, вооруженное ограбление и пропаганду терроризма, пронесла на свидание керамический нож. Согласно данным радиостанции France Info, с этим ножом сначала она, а затем и сам заключенный напали на двух надзирателей.

При штурме полицейским спецназом камеры, в которой забаррикадировались нападавшие, женщина была убита, заключенный получил ранения. Министр юстиции Франции Николь Беллубе квалифицировала нападение как теракт.