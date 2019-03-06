Полиция в Дагестане проверяет информацию о повреждении в Дербенте памятника ЮНЕСКО

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Полиция в Дагестане проводит проверку в связи с информацией о незаконном строительстве на месте исторического памятника ЮНЕСКО в Дербенте - крепостной стены VI века - и нанесению ему ущерба. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе республиканского МВД.

По данным пресс-службы Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, застройщик "Первый строительный холдинг" при возведении многоэтажного дома по улице Ленина 4-6 "нанес непоправимый ущерб памятнику федерального значения VI века - крепостная стена (южная) - входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, построив на ней бетонное ограждение".

"МВД по Дагестану по данному факту проводит проверку", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь мэр Дербента Хизри Абакаров на своей странице в Instagram в среду написал, что попросил прокурора города "подключиться к этому вопросу и дать правовую оценку действиям строителей".

"Все мы наслышаны о ситуации, когда один из застройщиков нашего города забетонировал часть подножья крепостной стены, а по факту совершил факт вандализма над объектом всемирного исторического наследия. Сегодня пригласил к себе представителей Первого строительного холдинга, который провел эти работы, директора Дербентского музея-заповедника, прокурора города, чтобы определиться, как исправить ситуацию. <...> К сожалению, руководитель строительной компании не пришел на встречу, надеюсь, он приедет в скором времени в Дербент. Попросил прокурора города Сабира Казиахмедова подключиться к этому вопросу и дать правовую оценку действиям строителей", - написал Абакаров.

По его словам, разрешение на данное строительство давала предыдущая администрация города. "Сейчас фигуранты этой истории находятся по следствием, работают правоохранительные органы. <...> Дербент, его культурное и историческое наследие - предмет гордости не только горожан, но и жителей всей страны, всего мира, наша задача - сохранить памятники для будущих поколений. Я для этого буду делать все возможное", - отметил мэр Дербента.

Проверка Минкультуры РФ

Ранее в среду ТАСС сообщал, что Управление Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам проверит информацию о незаконном строительстве и нанесению ущерба крепостной стене VI века в Дербенте.

Как рассказал журналистам директор музея-заповедника Али Ибрагимов, южная крепостная стена была отреставрирована и законсервирована в 2015 году. В связи с этим были проведены работы по освобождению стены от незаконной застройки. Именно в нижней части города, вблизи ворот "Дубары-Капы", решением суда были снесены несколько гаражей, тем самым объект архитектуры стал открыт для горожан и туристов города, пояснил он.

По словам Ибрагимова, подрядчик строительства, который за три года четыре раза менял юридическое название, в 2017 году возвел жилое здание с нарушениями норм градостроительства на улице Ленина 4-6. И недавно в рамках мониторинга объектов культурного наследия сотрудники музея обратили внимание на забетонированную фундаментную часть уникального памятника VI века, аналогов которого в России нет.

Один из древнейших городов России и мира Дербент - уникальный памятник истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента (общая площадь памятников - 9,7 га) в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Цитадель Нарын-Кала является частью Дербентской крепости, соединенной с Каспийским морем двойными стенами.