ВЦИОМ: большинство женщин хотят получить в подарок на 8 марта путевку на отдых

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Большинство мужчин в Международный женский день планируют подарить своим дамам цветы, парфюмерию или конфеты, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении ТАСС.

"В подарок к 8 марта две трети мужчин (68%) планируют преподнести близким женщинам цветы. В топ подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%), подарочные сертификаты (17%), а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10%)",- говорится в сообщении ВЦИОМ.

В списке предполагаемых подарков также значатся мобильные гаджеты (9%), игрушки, одежда и обувь (по 4%), туристические путевки (3%) и книги (2%). При этом 7% опрошенных признались, что не планируют преподносить подарки в Международный женский день.

Чего хотят женщины?

Вместе с тем, ожидания и желания женщин относительно подарков на 8 марта заметно расходятся со взглядами мужчин. Так, наиболее предпочтительным подарком по случаю праздника большинство женщин назвали путевку на отдых.

"38% женщин хотели бы получить этот подарок к 8 марта, хотя только 3% мужчин планируют его подарить. Еще 36% респондентов хотели бы получить цветы. [Почти] четверть (23%) женщин были бы рады принять в подарок билет на концерт или в театр (30% среди 35-44-летних)", - свидетельствуют данные ВЦИОМ.

В топ желаемых подарков также входят подарочные сертификаты (23% среди всех опрошенных женщин, 35% среди 18-24-летних), мобильные телефоны и другие гаджеты (16%), бытовые приборы (14%), ювелирные украшения (13%), автомобили (12%) и косметика (11%).

Трудности выбора

Большинство мужчин (28%) заранее думают над тем, что именно они будут женщинам, еще 25% опрошенных прямо спрашивают их о предпочтительном подарке, а 20% респондентов выбирает подарок, исходя из своих материальных возможностей. При этом, как свидетельствуют данные ВЦИОМ, за последние семь лет вдвое выросла доля мужчин, дарящих деньги, с расчетом, что женщина сама приобретет себе подарок (10% в 2012 году, 20% в 2019 году).

"8 марта женщины хотят внимания - и желательно, чтобы знаки внимания стоили подороже, это основной вывод проведенного исследования. Большинство же мужчин мыслит еще по старинке, убеждая себя, что букет ромашек способен растопить сердце женщины и продемонстрировать ей искренность чувств, но время ромашек проходит. Женщины хотят весомых подарков и, чем моложе представительницы прекрасного пола, тем таких подарков должно быть больше. Радует, что пока не для всех женщин лучшими друзьями стали бриллианты, но тенденция налицо", - комментирует результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 марта 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.