Генконсульство США поблагодарило власти Чукотки за прием экстренно севшего самолета

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство США во Владивостоке поблагодарило власти Чукотки за гостеприимство и теплый прием пассажиров экстренно севшего в Анадыре рейса Пекин - Лос-Анджелес. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице дипломатической миссии в Facebook .

Boeing 777 авиакомпании AirChina совершил в ночь на вторник вынужденную посадку в аэропорту Анадыря. В полете экипаж сообщил о срабатывании пожарной сигнализации в багажном отсеке и принял решение прервать полет. Власти Чукотского округа обеспечили размещение пассажиров в здании аэропорта, в зоне международных перелетов и VIP-зале. Для них было организовано питание и питье, в аэропорту работали четверо переводчиков с английского и китайского языков.

"От имени американцев, находившихся на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Анадыре, генконсульство США выражает благодарность за гостеприимство, оказанное пассажирам. Мы рады, что все пассажиры в безопасности, и что они смогли продолжить полет в Америку", - говорится в сообщении.

В самолете находились 188 пассажиров, никто не пострадал. Их эвакуация осуществлялась по бортовым аварийным надувным трапам. Пожар на борту самолета не подтвердился.