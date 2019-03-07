Руководитель предвыборного штаба президента Алжира сообщил о его состоянии

ТАСС, 7 марта. Состояние здоровья президента Алжира Абдельазиза Бутефлики не вызывает тревоги. Об этом в интервью, опубликованном в ночь на четверг на сайте газеты Al-Khabar , заявил руководитель предвыборного штаба 82-летнего главы государства Абдельгани Заалян.

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"Как сообщалось в коммюнике администрации президента, глава республики Абдельазиз Бутефлика находится в Женеве для прохождения очередного медицинского обследования, которое в настоящее время завершается", - отметил глава штаба.

"Подтверждаю вам и всем гражданам Алжира, что состояние его здоровья не вызывает тревоги", - продолжил Заалян. По его словам, "распространяемые новости о состоянии здоровья Бутефлики ни в коей мере не соответствуют действительности".

В среду газета Tribune de Geneve написала, что "Бутефлика нуждается в постоянном уходе". "Президент ослаблен, страдает от неврологических и респираторных проблем, его жизнь находится под перманентной угрозой", - говорилось в материале издания.

Бутефлика находится в Университетском госпитале Женевы с 24 февраля. Ранее алжирские власти сообщали, что он отправился в Швейцарию для прохождения запланированных медицинских процедур.

3 марта в Конституционный совет Алжира были поданы документы для регистрации Бутефлики кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 18 апреля. Между тем оппозиция и участники массовых манифестаций, которые идут в стране с конца февраля, убеждены, что состояние здоровья Бутефлики не позволяет ему исполнять обязанности главы государства.