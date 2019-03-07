Администрация Приморья готова помочь Кусто в оценке состояния животных в бухте Средней

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко готов оказать содействие французскому ученому и океанографу Жану-Мишелю Кусто в работе по оценке состояния белух и косаток, содержащихся в бухте Средней. Об этом говорится в четверг в распространенном сообщении пресс-службы краевой администрации.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами "китовой тюрьмой", находились 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи пропали, также стало известно об исчезновении одной косатки. В связи с выловом животных возбуждено уголовное дело о незаконной добыче. Накануне Жан-Мишель Кусто ответил на приглашение Кожемяко приехать в регион и согласился оказать помощь в процессе реабилитации морских животных для их выпуска.

Олег Кожемяко отметил, что пока у властей и ученых нет практического опыта выпуска морских млекопитающих в таком количестве. "Поэтому нам важно мнение международных экспертов, специалистов высокого уровня. Готовы оказать содействие в оценке учеными состояния косаток и белух", - цитирует пресс-служба слова Кожемяко.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Гордеев провел совещание по вопросу определения дальнейшей судьбы содержащихся в бухте Средней животных, на котором было отмечено, что они больше не являются вещдоками по делу о незаконном вылове и арест с них снят. Поэтому будет организовано взаимодействие всех заинтересованных сторон для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русский. Там на базе существующих вольеров должен быть создан центр для подготовки косаток и белух к выпуску в дикую природу.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление Администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль, однако, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле пока не считают проблему решенной.