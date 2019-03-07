Депутаты в Забайкалье поддержали законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

ЧИТА, 7 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии единогласно поддержали проект федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, передает корреспондент ТАСС.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством РФ в Госдуму в минувший понедельник, его текст направили для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Госдума рассмотрит его 12 марта.

"Законопроект поддержан... Он предусматривает увеличение страховой части пенсии для неработающих граждан, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Забайкальском крае", - пояснил журналистам депутат Цырен Цыренов.

Управляющий отделением Пенсионного фонда России в Забайкальском крае Галина Михайленко сообщила депутатам, что в Забайкалье живут 288,2 тыс. пенсионеров, 81% которых не работает. Доходы ниже прожиточного минимума у 42,8 тыс. забайкальских пенсионеров - это 18% от их общего числа. Сейчас прожиточный минимум пенсионеров в регионе составляет 8,84 тыс. рублей, в случае принятия правительственного законопроекта неработающие пенсионеры в Забайкалье будут получать не меньше 9,33 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках пенсионных изменений, и потребовал немедленно ее устранить. Путин пояснил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.