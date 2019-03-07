Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать ювелирные украшения

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по выбору ювелирных украшений в преддверии Международного женского дня. Покупателям советуют обращать внимание на ярлык изделий, а также на оттиск государственного пробирного клейма, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок из драгоценных камней, цены изделия", - говорится в сообщении. При этом после покупки украшения необходимо сохранять кассовый и товарный чеки, а также бирку изделия.

В ведомстве добавили, что на бирках ювелирных украшений, в которых предусмотрены вставки из драгоценных камней (рубинов, сапфиров, изумрудов и других) должны быть указаны также цвет, чистота и масса камней. Для полудрагоценных камней достаточно лишь информации о весе на бирке.

Отмечается, что на любом ювелирном украшении должен присутствовать оттиск государственного пробирного клейма установленного образца. Клеймо изделия состоит из шифра инспекции пробирного надзора (одна буква), знака удостоверения, представляющего из себя женскую голову в кокошнике в профиль, повернутую направо, а также знака пробы. Без клейма допускается продажа изделий из серебра отечественного производства массой до 3 г (без учета вставок).

Роспотребнадзор напомнил, что ювелирные украшения не подлежат возврату и обмену. Однако при наличии в изделиях дефектов, которые не были оговорены продавцом, покупателю предоставляется право на замену товара, его возврат или ремонт изделия.