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Москалькова в 2018 году получила свыше 15 тыс. жалоб от женщин

Уполномоченный по правам человека в России отметила, что 440 жалоб связаны именно с нарушением прав женщин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Более 15 тыс. обращений от женщин поступило в прошлом году уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

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"В общей сложности от женщин мне поступило в прошлом году более 15 тыс. жалоб. Из них 440 жалоб связаны именно с нарушением прав женщин, непосредственно связанных с материнством, детством", - сообщила Москалькова в интервью ТАСС.

Большинство из этих жалоб - 373 - связаны с нарушением прав женщины-матери, будущей матери, с охраной семьи, материнства и детства, отметила омбудсмен.

Также есть 34 жалобы, связанные с пособиями по рождению ребенка и уходу за ребенком. Они обусловлены тем, что женщинам начислили пособия меньше, чем положено.

"Большое количество жалоб связано с отбыванием наказания в местах лишения свободы, в том числе с отсрочкой отбывания наказания осужденным беременным женщинам. Мне поступило 12 таких обращений", - добавила Москалькова.

По ее мнению, суды, вынося приговоры матерям маленьких детей, должны руководствоваться принципами милосердия и гуманизма и чаще давать отсрочку от отбывания наказания, пока дети не подрастут.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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