Москалькова считает важным обеспечивать заключенных и бездомных женщин большей поддержкой

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС высказала мнение, что России и мировому сообществу следует уделять больше внимания помощи женщинам, попавшим в тюрьму или оставшимся без определенного места жительства.

По ее словам, в РФ система защиты прав женщин развивается прогрессивно.

"Большим импульсом стала Национальная стратегия в интересах женщин до 2020 года, которая предусмотрела комплекс мероприятий, направленных на защиту здоровья женщин, защиту от насилия. Мне кажется, что в этой стратегии не хватает именно защиты женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказала Москалькова.

Она пояснила, если женщина выпадает из социума в связи с совершением преступления или в связи с тем, что она осталась без жилья и оказалась без определенного места жительства, ее мало кто защищает. "Специальных программ по помощи женщинам без определенного места жительства, женщинам, которые попали в зависимость от наркотиков, алкоголя или компьютерных игр, к сожалению, нет", - отметила омбудсмен.

Москалькова уверена, что Россия сегодня "готова на всех уровнях не только подхватить инициативы мирового сообщества, но и предлагать мировому сообществу эти инициативы". "И мне кажется, что в рамках международного документа ООН, который называется "Цели устойчивого развития", очень важно в тех задачах, которые касаются женщин, выделить эту категорию женщин", - подчеркнула она.