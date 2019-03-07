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Telegraph: в итальянском национальном парке решили штрафовать туристов за шлепанцы

Размер штрафа составит от €50 до €2,5 тыс.

В национальном парке Италии Чинкве-Терре будут штрафовать туристов за вход на территорию в шлепанцах. Соответствующее решение приняла администрация парка по соображениям безопасности, сообщает The Telegraph.

Как отмечается, посетители в неподходящей обуви нередко получают травмы на горных тропах.

"Эти меры будут вводиться постепенно. Сначала мы проведем информационную кампанию, а затем последуют штрафы", - заявил глава национального парка Чинкве-Терре Патрицио Скарпеллини.

Размер штрафа составит от €50 до €2,5 тыс. Сумма будет зависеть от того, получит ли турист травму во время прогулки по горной местности, а также от сложности работ по его спасению.

Чинкве-Терре находится на берегу Генуэзского залива, ежегодно его посещают около 2,5 млн туристов.

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