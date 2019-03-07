Эксперты из 40 стран подтвердили участие в конференции по сохранению языков народов мира

ЯКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Эксперты из 40 стран подтвердили участие в международной конференции по сохранению языков народов мира, которая состоится под эгидой ЮНЕСКО в Якутске в июле этого года, сообщил ТАСС в четверг министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин.

"Конференция "Сохранение языков народов мира и развитие языкового многообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика" в сотрудничестве с ЮНЕСКО пройдет в Якутске с 1 по 5 июля. На сегодняшний день участие подтвердили представители 40 стран. В целом, ожидается участие около 400 специалистов и экспертов из 70 стран", - сказал Кириллин.

Он добавил, что конференция приурочена к объявленному ООН Международному году коренных народов.

По словам министра, участники конференции обсудят вопросы сохранения языков и культур коренных народов, затронут различные аспекты языковой политики в сферах образования, культуры, науки, современных коммуникаций. "По итогам конференции будет принята итоговая резолюция, которая будет направлена в качестве рекомендаций странам-членам ЮНЕСКО для дальнейших действий в сфере языковой политики", - отметил Кириллин.

Якутия имеет богатый опыт в сфере сохранения языкового и культурного разнообразия, который интересен ЮНЕСКО, добавил министр. "Якутия участвует в проектах ЮНЕСКО с начала 1990-х годов. К тому же, у республики имеется опыт организации и проведении значимых международных событий ЮНЕСКО. Международные форумы по языковой политике проводились в Якутске три раза - в 2008, 2011 и 2014 годах", - подчеркнул министр.