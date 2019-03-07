В Париже встретили русскую Масленицу

ПАРИЖ, 7 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Русская Масленица стала темой праздничного вечера в Париже. Посольство России во Франции пригласило в среду многих известных парижан, представителей русской общины города в свой дом на бульваре Ланн вместе встретить праздник.

"Это давняя традиция России, - сказал, выступая на торжественном приеме, посол РФ во Франции Алексей Мешков. - Дни проводов зимы и наступления весны - это также время общения с друзьями".

Дипломат отметил, что партнерство двух стран сейчас вновь набирает высокие темпы. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что в эти дни свои экономические и культурные достижения, а также широкие туристические возможности представляет во Франции Калужская область.

"Сейчас в Париже делегация области провела очень успешную презентацию своих планов и программ, - заметил Мешков. - Это один из наиболее динамично развивающихся регионов России, и наши французские партнеры получили много новой информации для размышления".

От Peugeot до Кардена

В выступлениях на вечере были особо отмечены заслуги тех, кто содействовал на протяжении многих лет укреплению франко-российской дружбы на всех уровнях. "Я очень рад видеть на этом празднике моего доброго друга - посла Жана Каде, который возглавлял в минувшем десятилетии французское дипломатическое представительство в России, - отметил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. - Мне хочется сказать Жану слова искренней благодарности за содействие нашему региону в налаживании деловых и культурных связей с Францией".

Калуга, отмечалось на вечере, связана ныне партнерскими отношениями со "столицей огненных ремесел" Лиможем, городом исторических фарфоровых домов. В свою очередь Обнинск, первым в России получивший статус научного города, породнился с одним из ведущих университетских центров Франции Монпелье.

Значимое место в обменах региона с Францией занимает автомобилестроение: в Калуге расположено автосборочное предприятие компании PSA Peugeot-Citroen. Собственным опытом работы на калужской земле теперь может поделиться и компания L'Oreal. Лидер мирового рынка парфюмерии и косметики открыл фабрику в индустриальном парке "Ворсино".

Тесные связи сложились с регионом и у французского мэтра моды Пьера Кардена. Он неоднократно демонстрировал в Калуге свои коллекции.

Открытые уроки мастеров

Программа красочного праздника включила выступление фольклорного ансамбля "Лазори". Этот коллектив стал лауреатом многих российских и международных фестивалей. Участники вечера тепло встретили и других артистов из России, побывали на выставке народных промыслов, открытых уроках знаменитых калужских мастеров. Высоких оценок гостей заслужил и ждавший их в финале фуршет с традиционными русскими блинами.

"Это был настоящий русский праздник, яркий, теплый, сердечный, - сказал ТАСС французский писатель, президент ассоциации "Франция-Урал" Дмитрий де Кошко. - Не сомневаюсь, что такая атмосфера торжеств пришлась по душе всем гостям".