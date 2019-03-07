Система вызова экстренных служб "112" заработала в Якутске

ЯКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" ("Система-112") запустили в четверг в столице Якутии и городского округа Жатай, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

"Система-112" существенно сокращает время реагирования экстренных служб при чрезвычайных ситуациях, повысит уровень защищенности граждан. Запуск системы позволит в среднем на 30% быстрее реагировать тем или иным экстренным службам", - сказал журналистам глава региона Айсен Николаев, отметив, что диспетчеры центра обработки вызовов владеют русским и якутским языками.

Он добавил, что запуск системы на всей территории Республики Саха (Якутия) ожидается в течение 2019 года. Как сообщили журналистам в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона, с 25 января система работала в тестовом режиме. За это время операторы службы обработали более 10 тыс. звонков. С 6 марта к системе подключены все сотовые операторы.

Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ и предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.