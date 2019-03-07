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МЧС попросило коммунальщиков внимательнее относиться к экстренным предупреждениям

В министерстве отметили, что из-за невнимания служб ЖКХ и муниципалитетов к экстренным предупреждениям о плохой погоде могут пострадать люди

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. МЧС РФ считает, что службы ЖКХ и муниципальные органы невнимательно относятся к экстренным предупреждениям о плохой погоде, распространяемым ведомством. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

В качестве примера в МЧС привели три случая схода снега с крыш, которые произошли в Томске, Нижегородской области и Татарстане. В результате происшествий пострадали люди. "Этих и многих других аналогичных случаев можно было избежать, если бы владельцы недвижимости, муниципальные органы исполнительные власти и структуры ЖКХ внимательно относились к регулярным предупреждениям МЧС России о вероятности возникновения несчастных случаев в связи с неблагоприятными погодными условиями", - сказали в пресс-службе.

В министерстве настоятельно попросили службы ЖКХ вовремя чистить крыши от снега и сосулек, особенно на социально значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей. Также МЧС призвало граждан обходить стороной дома с нависающими сосульками и снегом и не парковаться вблизи них.

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РоссияНижегородская областьТатарстанТомская область
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