Сингапур признан самой безопасной страной для женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

СИНГАПУР, 7 марта. /ТАСС/. Сингапур, Новая Зеландия и Австралия признаны самыми благоприятными и безопасными странами для женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такой вывод содержится в недавно опубликованном исследовании сингапурской компании ValueChampion.

Изучение ситуации в странах региона строилось на оценках системы здравоохранения, прочности законодательной базы по защите прав женщин, гендерного равенства, уровня домашнего и сексуального насилия, а также случаев домогательств на работе. Авторы доклада указывают, что при составлении рейтинга использовали как открытые данные из различных источников, в первую очередь, международных организаций, так и конфиденциальную информацию, публикуемую в интернете, социальных сетях.

При этом исследователи признают, что "в некоторых странах, несмотря на наличие развитой системы здравоохранения, благоприятной социальной политики в отношении женщин и низкого уровня криминогенной обстановки, случаи домашнего насилия не редкость". Женщины предпочитают скрывать такие случаи от общественности, что иногда обуславливается национально-культурными особенностями государства. В качестве такого примера авторы приводят Японию, которая заняла в рейтинге четвертое место.

Самыми же опасными странами региона исследователи признали Индию, Индонезию и Филиппины. Авторы также указывают, что в некоторых государствах до сих пор сохраняется практика телесных наказаний для женщин. Например, в Индонезии и Малайзии, где шариатские суды приговаривают женщин к публичной порке.