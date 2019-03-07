Кожистые черепахи вернулись на берег провинции в Таиланде после пяти лет отсутствия

ТАСС, 7 марта. Кожистые черепахи вернулись на участок берега в южной таиландской провинции Пхангнга после 5 лет отсутствия. Как сообщает электронная версия таиландского издания журнала National Geographic, экологи обнаружили гнездо, в котором находилось 35 черепашьих яиц. Его обнесли сеткой, чтобы защитить от хищников. Эксперты стали вести постоянный мониторинг температуры внутри кладки, чтобы зафиксировать момент, когда рептилии появятся на свет.

Возвращение кожистых черепах стало поводом для подписания декларации о защите среды обитания и их гнездования. Свои подписи под документом поставили губернаторы провинций Пхангнга и Пхукет, чиновники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, департамента морских и прибрежных ресурсов, департамента национальных парков и дикой природы, а также ветеринары, представители 11 гостиниц и волонтеры.

"Если бы у богини моря был определенный образ, то, несомненно, это была бы кожистая черепаха, - сказал специалист по морской экологии доктор Тхорн Тхамронгнавасават. - Одна-единственная черепаха, отложившая яйца на берегу, запустила программы по сохранению вида и другие инициативы, которые долгое время находились в подвешенном состоянии".

Доктор Тхамронгнавасават является одним из инициаторов защиты четырех морских обитателей - кожистой черепахи, полосатика Брайда (кит семейства полосатиковых), полосатика Омуры (вид китов из семейства полосатиковых, выделенный как самостоятельный только в 2003 году в результате молекулярно-генетических исследований) и китовой акулы. Программа по спасению этих животных напрямую связана с загрязнением морей и океанов пластиковыми отходами. Тысячи черепах и других морских животных ежегодно погибают от пластикового мусора. Для того, чтобы программа по спасению вымирающих кожистых черепах работала, должны быть реализованы и другие экологические программы.

Кожистая черепаха - единственная и самая крупная представительница этого семейства. Эта рептилия появилась на земле более 100 млн лет назад, однако сейчас ее популяция в Тихом и Индийском океанах находится на грани исчезновения. Длина кожистой черепахи может превышать два метра, а вес доходить до 1 тонны.