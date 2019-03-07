Жириновский в канун 8 марта пообещал беречь женщин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в преддверии Международного женского дня назвал российских женщин самыми красивыми, пообещав всегда о них заботиться.

"С праздником, женщины России! Вы самые милые, красивые, умные. Мы вас будем беречь и дорожить вашей любовью. Мы всегда будем о вас заботиться", - сказал журналистам в четверг Жириновский.

При этом он отметил, что, независимо от праздников, в ЛДПР каждый день думают о "бабушках, мамах, сестрах, женах".

По мнению главного либерал-демократа, мужчина должен жениться один раз и всегда оставаться с супругой. "Жена одна должны быть. Если ей не нравится муж, у нее есть право мужа поменять. А если мужу жена не нравится, живи до смертного одра", - сказал он.

По случаю праздника лидер ЛДПР сменил традиционный дресс-код и пришел на пленарное заседание в бабочке вместо галстука.