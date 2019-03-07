В Москве создали мобильное приложение для преобразования устной речи преподавателя в текст

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Мобильное приложение для школьников и студентов по преобразованию устной речи преподавателя в текст разработано в "Технополисе Москва" и уже тестируется в одном из вузов столицы. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработали уникальное приложение для школьников и студентов. <…> Сервис под названием Everytale автоматически переводит устную речь преподавателя в текст и отображает его на экране телефона или компьютера. Приложение создано для слабослышащих или слабовидящих учащихся, а также для тех, кто не может присутствовать на уроке (например, по болезни)", - говорится в сообщении.

Перевод устной речи в письменную занимает не более секунды, а архив записей находится в облачном хранилище учебного заведения и доступен для учащихся. В приложении предусмотрена функция перевода текста урока на любой иностранный язык, интерфейс приложения представлен на русском и английском языках. Сообщается, что приложение является бесплатным и в России не имеет аналогов.

При регистрации в Everytale учащемуся необходимо указать личные данные и выбрать свое учебное заведение на интерактивной карте Москвы. Для просмотра конспектов лекций необходимо ввести код доступа, который сообщит преподаватель дисциплины.

По словам коммерческого директора компании-разработчика сервиса Валерия Маковецкого, мобильное приложение поможет ученикам узнать все то, о чем говорили на занятии: на экране смартфона есть полный конспект. Сервис позволит хранить конспекты уроков не только в тетрадках, но и в электронном формате.

Сейчас мобильное приложение от московских разработчиков проходит испытания в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (самом вузе и в его колледже), которые продлятся до мая текущего года. Приложение будет доступно для пользователей iOS и Android.