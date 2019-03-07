Япония заняла последнее место в G20 по числу женщин в парламенте

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Япония занимает последнее место в "Группе двадцати" по количеству женщин-депутатов в национальном парламенте. Об этом сообщает в четверг газета The Japan Times со ссылкой на данные Межпарламентского союза.

Накануне Международного женского дня он подсчитал число женщин в законодательных органах 193 государств. Япония по этому показателю оказалась на 165 месте. В частности, в ключевой нижней палате парламента на женщин приходится всего 10,2% от общего числа депутатских мест. В верхней палате - менее 21%.

"Данные исследования Межпарламентского союза - это позор для нашей страны", - приводит газета слова Ацуко Мива, директора базирующегося в японском городе Осака Центре информации по правам человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее мнению, было бы целесообразно изучить вопрос о введении особых квот для женщин в законодательных структурах страны.

Активистка движения за права человека напомнила, что на женщин приходится 51% населения Японии. Однако в нынешней ситуации, считает Ацуко Мива, они не имеют достаточной возможности поднимать волнующие их проблемы в парламенте.

В условиях прогрессирующего старения населения и нехватки рабочих рук правительство Японии делает ставку на более активное вовлечение женщин в политическую и экономическую жизнь. Однако успехами на этом направлении Токио пока похвастаться трудно. Например, на руководящих должностях в госаппарате на них приходится менее 5%.

Отсутствие перспектив карьерного роста приводит к тому, что женщины в Японии сравнительно легко расстаются с работой после замужества. Многие увольняются из-за необходимости воспитывать маленьких детей. Для решения этой проблемы власти пытаются увеличить число детских садов. Они также стремятся оптимизировать систему предоставления мужчинам отпусков по уходу за ребенком, чтобы не взваливать эти обязанности только на женщин. Однако пока такие отпуска берут менее 4% мужчин-госслужащих.