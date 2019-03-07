В Бурятии открылось представительство Агентства по развитию человеческого капитала

УЛАН-УДЭ, 7 марта. /ТАСС/. Представительство Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке открыто в Республике Бурятия. Как сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства, оно будет находиться в Улан-Удэ.

"Одной из основных целей агентства является сопровождение реализации программы "Дальневосточный гектар". Агентством будет осуществляться взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по вопросам "дальневосточного гектара", - говорится в сообщении.

Региональным представителем АРЧК по Республике Бурятия назначен Василий Елаев, занимавший в разные годы должности в министерстве имущественных и земельных отношений Бурятии. С 2017 года он является членом общественной совета при управлении республиканского Росреестра.

Нормы закона о "дальневосточном гектаре" начнут работать в Бурятии и Забайкалье с 1 июля 2019 года: право подать заявление на земельный участок на территории своего региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе. С 1 февраля 2020 года такое право будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока, а с 1 августа того же года "дальневосточные гектары" Бурятии и Забайкалья станут доступны всем россиянам.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федерального округа (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га в регионах ДФО. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России.