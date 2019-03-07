В бывшем здании британского консульства в Петербурге разместится Академия талантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Бывшее здание генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, расположенное на Лафонской улице вблизи здания городской администрации, передано в оперативное управление учреждения дополнительного внешкольного образования "Академия талантов". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

"Здание передано в оперативное управление государственного бюджетного учреждения "Академия талантов", подведомственного Комитету по образованию", - сказали ТАСС в ведомстве.

Академия талантов была открыта в Каменноостровском дворце в декабре 2015 года для обучения творчески одаренных детей Петербурга. Площадка оснащена инновационным оборудованием, которое позволяет вовлекать школьников в научную и профессиональную деятельность.

В здании на Лафонской улице, дом 5, (с 1952 по 2017 годы носила название улицы Пролетарской диктатуры) в 60-80-е годы XX века находилось Ленинградское художественное училище имени В. Серова. В конце 80-х годов в нем разместилась детская музыкальная школа, в 1992 году помещения были переданы генконсульству Соединенного Королевства.

Генеральное консульство Великобритании завершило свою деятельность 1 августа 2018 года. Часть своих функций представительство прекратило выполнять еще в июне, но продолжало работать до окончания чемпионата мира по футболу в России.

Причины закрытия генконсульства

По версии британской стороны, в начале марта 2018 года осужденный в России за шпионаж в пользу Лондона экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее британская сторона выступила с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив доказательств, британцы выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.