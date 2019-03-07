Парламент Якутии поддержал законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

ЯКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии в четверг в ходе расширенного заседания совета парламента единогласно поддержали проект федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На дополнительные выплаты пенсионерам республики потребуется свыше 1,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был ранее внесен правительством РФ в Госдуму, его текст направили для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Госдума рассмотрит его 12 марта.

"По итогам голосования <…> проект федерального закона <…> принят единогласно", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам председатель постоянного комитета Государственного собрания по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров, в Якутии изменения могут коснуться 37 тыс. 815 человек. "В этом году в республике на реализацию данного законопроекта предусмотрено 1 млрд 810 млн рублей. Из этих средств 71% составляет федеральный бюджет, 29% - республиканский бюджет", - сказал он.

Согласно законопроекту, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках пенсионных изменений, и потребовал немедленно ее устранить. Путин пояснил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.