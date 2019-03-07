Консультационные пункты при школах предложили создать для детей мигрантов в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 7 марта. /ТАСС/. Специальные консультационные пункты необходимо создать при школах в Хабаровске для детей из семей мигрантов в Хабаровске. Такое мнение высказала ТАСС руководитель Ресурсного центра Тихоокеанского государственного университета, курирующего в регионе в том числе работу с мигрантами, доцент кафедры психологии университета Елена Кулеш.

"В крае постоянно увеличивается количество детей, переехавших с родителями из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и других стран, сейчас их более 500. Посещая детские сады, устраиваясь в школы, им приходится преодолевать языковой барьер, что далеко не всегда происходит быстро и успешно, а в ряде случаев детям приходится покидать школу - это ключевая проблема. В помощь детям-инофонам (детям из семей мигрантов - прим. ТАСС) необходимо создать специальные консультационные пункты при школах по психолого-логопедическому сопровождению детей плохо говорящих по-русски", - сказала Кулеш.

Острота проблемы, уточнила Кулеш, особенно видна в нескольких хабаровских школах, где обучается до 30% детей мигрантов. В учреждениях недостаточно ресурса педагогов и времени, чтобы отдельно заниматься с детьми из таких семей уроками русского языка.

"Мы ведем плотную работу по разработке рекомендаций и научно-практическому сопровождению психолого-педагогического характера школ, которые ставят своей задачей успешное обучение детей-инофонов, однако большего эффекта можно было бы достичь в консультационных пунктах", - сказала Кулеш, отметив, что на базе таких пунктов планируется организовать дополнительное обучение детей русскому языку. Такой проект сейчас рассматривается в правительстве Хабаровского края.

Кулеш также отметила, что в этих пунктах заниматься, как планируется, будут и родители детей-инофонов. Практика показывает, что родители в большинстве случаев испытывают трудности с русским языком и чаще говорят на привычном родном языке.