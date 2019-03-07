Консилиум четырех институтов решит судьбу косаток и белух из бухты Средняя в Приморье

"Консилиум ученых, он сформирован на базе четырех академических институтов Российской академии наук, из них два находятся на Дальнем Востоке, это Дальневосточный федеральный университет, это ННЦ биологии моря, это Институт географии, а также Институт им. Северцева в Москве. Эту работу будет координировать наш институт вместе с Тихоокеанским филиалом", - сказал Колончин.

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Консилиум экспертов четырех академических институтов решит судьбу нелегально выловленных косаток и белух, которые содержатся в бухте Средняя в Приморье, это может произойти во второй половине марта. Об этом на брифинге во Владивостоке сообщил журналистам директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

Он добавил, что 10-11 марта ученые соберутся, чтобы поставить общую задачу. Ожидается, что в течение недели после этого будет вынесено решение, добавил Колончин.

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Состояние животных, по данным ветеринаров, оценивается как хорошее. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление Администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в марте провел совещание по вопросу определения дальнейшей судьбы содержащихся в бухте Средней животных, на котором было отмечено, что они больше не являются вещдоками по делу о незаконном вылове, и арест с них снят. Поэтому будет организовано взаимодействие всех заинтересованных сторон для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русский. Там на базе существующих вольеров планировалось создать центр для подготовки косаток и белух к выпуску в дикую природу.