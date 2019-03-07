"ВКонтакте" открыла представительство в Казани

"ВКонтакте" в четверг открыла экспериментальное локальное представительство в Казани, сообщается в пресс-релизе социальной сети. Команда соцсети рассказала о стратегии компании и новинках на мероприятии на стадионе "Казань Арена".

Представителем компании стала Диляра Махиянова. В ее задачи будут входить исследование особенностей потребления медиа в регионе, помощь местным авторам контента и СМИ, а также обратная связь с продуктовой командой соцсети.

Столица Татарстана стала вторым городом, где будет работать экспериментальный проект. Первое локальное представительство "ВКонтакте" появилось в Екатеринбурге 30 января, представителем компании стал Александр Русаков.

"ВКонтакте" в середине января объявила о планах открыть представительства в крупных городах РФ.