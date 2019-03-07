Депутаты Псковской области поддержали законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

ПСКОВ, 7 марта. /ТАСС/. Более 23 тыс. неработающих пенсионеров Псковской области могут рассчитывать на прибавку к пенсии за счет средств федерального бюджета в случае принятия проекта федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам. Депутаты областного собрания поддержали законопроект, сообщил в четверг председатель регионального комитета по социальной защите Армен Мнацаканян.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством в Госдуму 4 марта, его текст был направлен для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.

"Этот закон коснется более 23 тыс. неработающих пенсионеров Псковской области. Это большой плюс для этой категории и большая подмога. Подчеркиваю, что это полномочия федерального бюджета", - сказал Мнацаканян.

После заседания он пояснил ТАСС, что регион получит на эти меры соцподдержки порядка 300 млн рублей из федерального бюджета. "Пенсионеры, которые получают пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера, обещанную индексацию при проведении пенсионной реформы не получили. Этот закон направлен на то, чтобы этой группе лиц довести пенсию до уровня величины прожиточного минимума, и только после этого проиндексировать. Таким образом, эти люди получат реальную денежную индексацию к своей и без того низкой пенсии. Мы приняли постановление по поддержке проекта федерального закона, чтобы в мае уже начались выплаты по новой системе, и для этой группы лиц был бы сделан перерасчет с 1 января", - заявил журналистам спикер регионального парламента Александр Котов.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках пенсионных изменений, и потребовал немедленно ее устранить. Путин пояснил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.