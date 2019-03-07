В бывшем здании британского консульства в Петербурге разместится детская Академия талантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /Корр. ТАСС Александра Подервянская/. Бывшее здание генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, расположенное на Лафонской улице вблизи здания городской администрации, передано для использования детской Академии талантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

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"Здание передано в оперативное управление государственного бюджетного учреждения "Академия талантов", подведомственного Комитету по образованию", - сказали в ведомстве. Академия талантов была открыта в Каменноостровском дворце в декабре 2015 года для обучения творчески одаренных детей Петербурга. Площадка оснащена инновационным оборудованием, которое позволяет вовлекать школьников в научную и профессиональную деятельность.

В здании на Лафонской улице, дом 5, (с 1952 по 2017 годы носила название улицы Пролетарской диктатуры) в 60-80-е годы XX века находилось Ленинградское художественное училище имени В. Серова. В конце 80-х годов в нем разместилась детская музыкальная школа, в 1992 году помещения были переданы генконсульству Соединенного Королевства.

Генеральное консульство Великобритании завершило свою деятельность 1 августа 2018 года. Часть своих функций представительство прекратило выполнять еще в июне, но продолжало работать до окончания чемпионата мира по футболу в России. Причиной прекращения работы генконсульства стало обострение отношений между двумя странами из-за "дела Скрипалей".