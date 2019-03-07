Ученые РФ не будут привлекать зарубежных коллег к решению судьбы животных в бухте Средней

Ранее французский ученый и океанограф Жан-Мишель Кусто ответил на приглашение губернатора Приморья Олега Кожемяко приехать в регион и согласился оказать помощь в процессе реабилитации морских животных для их выпуска. Кожемяко отметил, что пока у властей и ученых нет практического опыта выпуска морских млекопитающих в таком количестве и важно мнение международных экспертов, специалистов высокого уровня.

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Консилиум экспертов из четырех российских институтов, созданный для решения судьбы косаток и белух в бухте Средней в Приморье, пока не планирует привлекать к этой работе иностранных коллег. Об этом сообщил в четверг журналистам директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин на брифинге во Владивостоке.

"Я считаю, что уровень нашей Академии наук, наших отраслевых институтов вполне достаточен, чтобы сделать эти оценки, - сказал Колончин, отвечая на вопрос о том, планируется ли привлекать к работе иностранных экспертов. - Если мы будем в перспективе говорить о том, что будет создаваться общественный фонд, некоммерческое партнерство, которое будет заниматься в принципе изучение морских млекопитающих, то, наверное, мы с удовольствием примем иностранных ученых".

В консилиум для решения вопроса о судьбе косаток и белух из бухты Средняя вошли эксперты Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря ДВО РАН, Института географии РАН и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН. Координировать работу будет ВНИРО.

Ситуация с косатками и белухами в Приморье

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Состояние животных, по данным ветеринаров, оценивается как хорошее. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление Администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в марте провел совещание по вопросу определения дальнейшей судьбы содержащихся в бухте Средней животных, на котором было отмечено, что они больше не являются вещдоками по делу о незаконном вылове, и арест с них снят.