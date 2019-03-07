Женщин в российских колониях поздравят с 8 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Праздничные концерты, театрализованные постановки и конкурсы пройдут в российских колониях в честь празднования 8 марта. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, женщинам также подарят мимозы и угостят вкусной выпечкой. Послаблений в режиме не будет.

"8 марта в женских исправительных учреждениях похож на обычный день в колониях лишь неукоснительностью соблюдения режима и безопасности, а в остальном - это праздничные концерты, конкурсы, вкусная выпечка, мимозы и поздравления. Праздник для нарушительниц закона никто не отменял", - сообщили в пресс-бюро, добавив, что сейчас в российских колониях отбывают наказание более 35 тыс. женщин.

8 марта для всех осужденных является выходным. На праздник существует традиция проводить выездные игры КВН среди осужденных. Также к заключенным приедут дети и близкие родственники.

В преддверии праздника во многих колониях проходят различные мероприятия. Так, в Нижегородской области в женской колонии юные артистки Бердского театра-студии "Гистрион" выступили со спектаклем "Наташина мечта". Увидеть представление пришли более 200 осужденных. Несовершеннолетние осужденные в Нижегородской и Красноярской областях поздравляли своих мам, бабушек и сестер подарками, сделанными своими руками, а также читали им стихи собственного сочинения по видеосвязи.

Конкурсы в колониях

Во Владимирской области прошел конкурс поваров среди осужденных женщин. "Сначала нужно было продемонстрировать фигурную нарезку овощей и художественное приготовление салата, затем приготовить холодную закуску и в конце представить два вида десерта. Всем участницам судьи подарили цветы и вручили бытовую кухонную технику", - рассказали в пресс-бюро.

А в ИК-10 в Приморском крае прошел традиционный ежегодный конкурс красоты и талантов, который проводится уже более 20 лет. "Этого праздника осужденные женщины ждут целый год, оказывая помощь представительнице своего отряда не только в создании прически, макияжа, пошиве сценических нарядов и подготовке творческих номеров, но и в подборе и изучении тематического материала. В этом году конкурс прошел в формате "кругосветное путешествие", в ходе которого участницам предстояла непростая задача передать колорит выбранной ими страны", - отметили в ведомстве.

Женщины представили на конкурсе такие страны, как Индия, Испания, Белоруссия, Япония, Марокко, Турция, Греция, Египет, Бразилия, а ведущая - Россию. В номинации "Традиция" конкурсантки показали бразильский карнавал, испанскую корриду, японскую чайную церемонию, индийский танец живота. Завершилась программа представлением "Танец мира". "В этом году "Мисс Весна - 2019" был представлен в новой концепции - акцент был сделан на таланты девушек, поэтому впервые участницами стали не только обладательницы форм 90-60-90, но и конкурсантки с пышными формами", - отметили в пресс-бюро.

Руководство территориальных органов и начальники учреждений также поздравляют личный состав. Члены Общественного совета, городская администрация, начальники территориальных органов приезжают в колонии и поздравляют сотрудниц с цветами и подарками.