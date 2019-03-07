Дарите женщинам стихи. Главы российских регионов поздравляют с 8 Марта

Одним из первых поздравил женщин с 8 Марта временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, исполнив на саксофоне фрагмент композиции Фрэнка Синатры I Love You Baby. На своей странице в Instagram политик написал, что лучший подарок, по его мнению, - это подарок, сделанный своими руками.

Главы российских регионов в канун Международного женского дня запустили праздничный флешмоб, опубликовав на своих страницах в соцсетях стихотворные и музыкальные поздравления.

"Мы, мужчины, очень благодарны за то, что вы есть, за то, что вы создаете домашний уют, поддерживаете в трудную минуту, вдохновляете на успех", - сказал он.

Самым же популярным подарком стали стихи. Главы двух дальневосточных регионов - Амурской области и Приморского края - Василий Орлов и Олег Кожемяко проявили единодушие, прочитав стихотворение советского поэта Евгения Долматовского "Некрасивых женщин не бывает".