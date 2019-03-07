В калининградской больнице детям делали прививки просроченным препаратом

КАЛИНИНГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области в четверг направила в следственные органы материалы проверки Пионерской городской больницы, в результате которой выявлены факты вакцинации 17 детей просроченным медицинским препаратом. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Ирина Ивонинская.

"Светлогорская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних и выявила факты вакцинации 17 детей в возрасте от года до трех лет коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной с истекшем сроком годности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области Пионерская городская больница", - отметила она, уточнив, что факты вакцинации просроченным лекарством были выявлены прокуратурой в ходе плановой проверки в феврале 2019 года, а накануне, 6 марта, в облпрократуру были предоставлены ее результаты.

Материалы проверки направлены в четверг прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, сказала Ивонинская.

В действиях медиков усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. б. ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.

В пресс-службе министерства здравоохранения области оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. В Следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что как только материалы поступят из прокуратуры, будет начата проверка.