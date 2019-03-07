Умер академик РАН Олег Щепин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко, академик РАН Олег Щепин умер в четверг в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Минздрава РФ.

"7 марта 2019 года на 87-м году ушел из жизни научный руководитель ФГБНУ "Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н. А. Семашко", академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, создатель научной школы в области социальной гигиены и организации здравоохранения Олег Прокопьевич Щепин", - говорится в сообщении.

Щепин родился 6 апреля 1932 года в Костромской области, в 1955 году он закончил Пермский государственный медицинский институт, в 1972 защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора. В 1981-1988 годах занимал пост первого замминистра здравоохранения СССР, а в 1987-1988 годах исполнял обязанности министра здравоохранения.

Академик создал и возглавил научную школу в области социальной гигиены и организации здравоохранения, также занимался становлением медицинского страноведения. До настоящего момента Щепин руководил научным направлением в институте им. Н. А. Семашко.