Мэр Новороссийска опроверг информацию о нахождении в городе дома собраний мормонов

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Власти Новороссийска, где ранее были задержаны двое мормонов из США за нарушение правил въезда в РФ, опровергли данные о нахождении в городе дома собраний последователей этой религиозной организации. Об этом ТАСС в четверг сообщил мэр города Игорь Дьяченко.

Ранее СМИ сообщали, что двое граждан США были задержаны в доме собраний этой организации в Новороссийске.

"Не существует такого дома [в Новороссийске]... Это были два каких-то непонятных человека, которых выдворили, они себя называли мормонами. Нет, у нас такого нет, проверяли и правоохранительные органы совместно с нами, со спецслужбами, ничего такого не выявили", - сказал Дьяченко.

5 марта в иностранных СМИ сообщили о задержании двух граждан США в Новороссийске. Представитель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Эрик Хоккинс сказал в эфире одного из американских телеканалов, что задержанными являются последователи религиозной организации мормонов.

Приморский районный суд в Новороссийске признал двух граждан США виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи, где дожидаются депортации.