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Путин почти вдвое увеличил размер пособий для родителей и опекунов детей-инвалидов

Начиная с 1 июля он составит 10 тыс. рублей ежемесячно
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом увеличил с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей размер пособий, которые ежемесячно выплачиваются безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов.

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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эти выплаты получают лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, а также инвалидом с детства. Размер пособий для них оставался неизменным с 2013 года.

Новая редакция документа вступит в силу с 1 июля 2019 года.

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