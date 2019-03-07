Путин почти вдвое увеличил размер пособий для родителей и опекунов детей-инвалидов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом увеличил с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей размер пособий, которые ежемесячно выплачиваются безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эти выплаты получают лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, а также инвалидом с детства. Размер пособий для них оставался неизменным с 2013 года.

Новая редакция документа вступит в силу с 1 июля 2019 года.