Кубанская епархия обвинила мормонов в миссионерстве под видом преподавания английского

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Мормоны ведут религиозную деятельность в регионах России, выдавая себя за учителей английского языка. Об этом в четверг ТАСС сообщил руководитель миссионерского отдела Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Кравченко.

Приморский районный суд в Новороссийске 2 марта вынес решение о выдворении из РФ двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи и дожидаются, когда их депортируют. Представитель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Эрик Хоккинс сказал в эфире одного из американских телеканалов, что задержанными являются последователи религиозной организации мормонов.

По словам Кравченко, епархия обеспокоена нахождением мормонов в Краснодарском крае. "Они начинают с курсов английского языка. Ребята, как правило, из США приезжают, они носители языка, чем и привлекают, а через несколько занятий они начинают в свои тексты вставлять кое-какие религиозные темы", - сказал он.

Протоиерей отметил, что мормоны ведут свою деятельность в Краснодарском крае в качестве юридических лиц. "Их немного [в регионе]. Но ничего кроме того, что мы людей информируем, мы сделать с этим не можем", - добавил собеседник агентства.

Как сообщил представитель централизованной религиозной организации "Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России" Юрий Кожокин, двое граждан США не вели преподавательскую деятельность. "Они просто беседовали с российскими гражданами, которые пришли туда по собственному желанию. Просто беседовали на отвлеченные темы, не связанные с религией, знакомились друг с другом, но общение проходило на английском языке. Я знаю это из практики, которая прописана в уставе религиозной организации", - сказал он журналистам в здании Краснодарского краевого суда после рассмотрения апелляции на решение о выдворении одного из граждан США из РФ.

Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Глизунца, у граждан США нет жалоб на содержание в центре временного пребывания. "Жалоб у них нет, это что-то в виде общежития, у них в комнате 10 человек содержатся, двухъярусные кровати, питание трехразовое, особых нареканий нет, вещи мы смогли им привезти. Условия содержания оцениваем как удовлетворительные, отношение персонала нормальное, посещаем их каждый день", - сказал адвокат.