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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Комитет Госдумы по экологии направил запросы по датам выпуска животных из "китовой тюрьмы"

Документы отправили в Минприроды и Минсельхоз

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил запросы в Минприроды и Минсельхоз по срокам выпуска приморских косаток и белух из "китовой тюрьмы". Об этом журналистам в четверг сообщил председатель комитета Владимир Бурматов.

"Сегодня наш комитет направил два запроса. Один из них адресован главе Минприроды [Дмитрию] Кобылкину, другой - министру сельского хозяйства [Дмитрию] Патрушеву. Это два ведомства, которые президентом обозначены как ответственные за претворение в жизнь его поручения [по решению судьбы косаток и белух]. Мы запросили у них график осуществления плана действий по реабилитации, адаптации и дате выпуска [животных] в естественную среду обитания", - сказал он.

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22 февраля президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье. После этого Минприроды России заявило о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных.

5 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контрольное управление Администрации президента РФ возьмет вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.

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РоссияСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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