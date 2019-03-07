Комитет Госдумы по экологии направил запросы по датам выпуска животных из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил запросы в Минприроды и Минсельхоз по срокам выпуска приморских косаток и белух из "китовой тюрьмы". Об этом журналистам в четверг сообщил председатель комитета Владимир Бурматов.

"Сегодня наш комитет направил два запроса. Один из них адресован главе Минприроды [Дмитрию] Кобылкину, другой - министру сельского хозяйства [Дмитрию] Патрушеву. Это два ведомства, которые президентом обозначены как ответственные за претворение в жизнь его поручения [по решению судьбы косаток и белух]. Мы запросили у них график осуществления плана действий по реабилитации, адаптации и дате выпуска [животных] в естественную среду обитания", - сказал он.