Володин: новый порядок обсуждения кабмином поправок позволит избежать ошибок

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Новый порядок обсуждения правительством поправок к законопроектам позволит избежать ошибок, это положительно скажется на качестве принимаемых решений. Об этом в четверг журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее о новой схеме рассмотрения поправок сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Необходимо признать, что оно [предложение] улучшит законотворчество и наверняка повысит качество принимаем решений, потому что они будут обсуждаться. Мы уйдем от ошибок, которые зачастую происходят, когда между первым и вторым чтениями вносятся поправки, меняющие смысл этого закона", - сказал спикер.

По его словам, "такой порядок рассмотрения поправок точно скажется на качестве принимаемых решений". "Поэтому председателя правительства, думаю, поддержат все депутаты", - добавил он.

Как заявил Медведев, теперь проекты поправок "подлежат рассмотрению на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов".