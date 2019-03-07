СМИ: в Исламабаде пассажира сняли с рейса из-за молитвы о крушении самолета

ТАСС, 7 марта. Пассажир был выведен с борта авиалайнера в аэропорту Исламабада после того, как он начал молиться о том, чтобы самолет потерпел крушение. Об этом в четверг сообщил пакистанский телеканал Geo TV.

Пассажира звали Халил, он должен был вылететь из Исламабада в Австралию через Дубай (ОАЭ).

Заняв свое место в салоне, пассажир начал молиться о крушении самолета, что вызвало панику среди пассажиров и членов экипажа. Пилот известил об инциденте службу безопасности аэропорта, сотрудники которого вывели Халила с борта самолета.