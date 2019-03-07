Кубанские депутаты поддержали законопроект о социальных доплатах к пенсиям

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Депутаты Краснодарского края единогласно поддержали федеральный законопроект об определении размера социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания региона.

По словам председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, поддержка законопроекта является одним из первых шагов в реализации положений послания президента Федеральному собранию. "Безусловно, эта помощь не всегда может быть оказана нуждающимся гражданам в полном объеме. Но это направление постепенно развивается. И, реализуя послание президента, мы надеемся достичь действительно значимых результатов в этой области", - процитировали его в пресс-службе.

Таким образом, сначала будут устанавливаться соцдоплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. "У нас в крае в 2019 году он составляет 8657 рублей. И только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году", - пояснили в пресс-службе.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в 2019 году на региональные доплаты к пенсиям из краевого бюджета выделят 8,8 млрд рублей. Выплаты получат 230 тыс. жителей региона.