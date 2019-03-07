Путин приехал в Первый Оперативный полк полиции Москвы накануне праздника 8 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в Первый Оперативный полк полиции Главного управления МВД России по Москве. Здесь глава государства планирует лично поздравить женский коллектив с наступающим Международным женским днем. Путин пообщается с женским коллективом личного состава, ознакомится с порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патрулей.

Президент приехал в Первый Оперативный полк полиции по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции. Оно поступило 28 февраля, когда глава государства осматривал тематическую экспозицию перед расширенным заседанием коллегии МВД России.

Конный полк

Первый Оперативный полк полиции ГУ МВД России по Москве является прямым продолжателем традиций отряда конной милиции, сформированного в 1918 году в составе рабоче-крестьянской милиции. В 1930 году отряд был переименован в эскадрон, на базе которого в период Великой Отечественной войны был сформирован специальный "летучий" отряд, а впоследствии и кавалерийская дивизия, выполнявшая боевые задачи.

В структуре Первого Оперативного полка ГУ МВД России по Москве созданы 1-й и 2-й кавалерийские батальоны, а также 3-й специализированный батальон, выполняющий функции туристической полиции. Этот специализированный батальон сформирован впервые в России в 2014 году. В его функции входит работа в местах наибольшей концентрации иностранных туристов. В обязанности служащих входит ежедневное патрулирование 12 пешеходных маршрутов Москвы, общая протяженность которых составляет 15 км.

Кроме этого, сотрудники специализированного батальона туристической полиции обеспечивают охрану общественного порядка при проведении всех наиболее крупных массовых мероприятий, проводимых в столице. Все служащие специализированного батальона владеют иностранными языками.