Проект по обучению детей ремеслам "Гвоздильня" запустили на базе библиотеки в Коми

СЫКТЫВКАР, 7 марта. /ТАСС/. Проект "Гвоздильня: мастерская в библиотеке", который предусматривает обучение детей разным ремеслам, в частности рукоделию, выжиганию по дереву, изготовлению сувениров, заработал на базе республиканской юношеской библиотеки в Сыктывкаре. Об этом сообщила ТАСС директор библиотеки Ольга Винниченко.

"Гвоздильня" открыта с начала февраля, проект успешный. Мастерская собирает на сегодня порядка 30 человек в день, во время проведения мастер-классов - до 150 человек, мы постоянно сотрудничаем с 20 мастерами-ремесленниками, которые выступают в "Гвоздильне" наставниками. Для детей это возможность отвлечься от компьютерных игр, научиться делать что-то руками и помочь им с профессиональным самоопределением. На открытии мы вместо разрезания ленточки забивали гвоздь", - рассказала ТАСС директор библиотеки.

Проект создан на средства президентского гранта в размере 335 тыс. рублей. На эти деньги в библиотеке выделили комнату, обустроив ее под мастерскую, оснастили необходимым оборудованием. Здесь есть 3D-принтер, комплект 3D-ручек, фотопринтер, приборы для выжигания по дереву, лобзиковый станок.

С детьми постоянно занимаются два наставника, которые учат 3D-моделированию, выжиганию по дереву, выпиливанию лобзиком, термопечати. В мастерскую приглашают также ремесленников, которые занимаются ткачеством, изготовлением сувениров и предметов быта из дерева, бересты, глины - традиционных материалов народа коми. "В "Гвоздильне" можно будет попробовать все современные, популярные виды рукоделия", - отметила руководитель библиотеки.

Проект вызвал интерес и у ремесленников, которые получили постоянную площадку для проведения мастер-классов, и у посетителей библиотеки.